В 1 сезоне 5 серии сериала «Инквизитор» узнав, что земля, на которой планировалось строить торговый центр, принадлежала Доминиканскому ордену, Серебрянская подозревает, что он причастен к убийствам. Архитектор торгового центра тоже получает венок.