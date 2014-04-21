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Киноафиша Сериалы Инквизитор Сезоны Сезон 1 Серия 6

Инквизитор 2014 6 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 21 апреля 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 21 апреля 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 21 апреля 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 22 апреля 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 22 апреля 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 22 апреля 2014
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 апреля 2014
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 23 апреля 2014
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 23 апреля 2014
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 24 апреля 2014
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 24 апреля 2014
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 24 апреля 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Инквизитор» в отделе обнаруживаются устройства для прослушки: кто-то со стороны следит за ходом дела. Найденная на теле одного из убитых улика позволяет провести задержание Каменева.

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