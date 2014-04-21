В 1 сезоне 3 серии сериала «Инквизитор» следствие узнает о покупке неизвестной дамой десяти венков накануне первого убийства. Один из них получает местный олигарх Штольц, однако в итоге следующей жертвой становится другой.
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