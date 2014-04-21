В 1 сезоне 7 серии сериала «Инквизитор» вопреки убеждению Геращенко Серебрянская не верит в виновность Каменева. Она думает, что и смерть отца на него повесили по ошибке. Следствие начинает подозревать сбежавшего за границу Сафронова.