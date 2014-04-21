В 1 сезоне 4 серии сериала «Инквизитор» после отравления жизнь Штольца оказывается под угрозой, а следственная группа идет по следу обнаруженной на последнем месте преступления улики — собачьего ошейника.
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