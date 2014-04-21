В 1 сезоне 10 серии сериала «Инквизитор» Серебрянская находит связь между убитыми: все они состояли в комиссии по строительству нового торгового центра, причем в живых осталось только двое из ее членов. Охране Штольца не удается защитить Свенсона.
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