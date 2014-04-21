В 1 сезоне 9 серии сериала «Инквизитор» Инквизитор оставляет еще одно послание вместе с новой жертвой. Следствие находит тело женщины, по чужому наущению купившей венки. Серебрянская заключает сделку со Штольцем, чтобы защитить Свенсона.