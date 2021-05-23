В 4 сезоне 8 серии сериала «Пациенты» подруга главной героини Рита делает все возможное, чтобы вдохновить Брук на большие свершения. Однако психотерапевт слишком сильно погружена в собственные переживания. Сможет ли она найти выход из этого кризиса?
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