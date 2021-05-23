В 4 сезоне 5 серии сериала «Пациенты» главная героиня встречается со своим новым клиентом — парнем по имени Эладио. В ходе откровенной беседы с терапевтом он рассказывает о своих непростых отношениях с новыми работодателями и их сыном Джереми...
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