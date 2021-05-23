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Пациенты 4 сезон 5 серия смотреть онлайн

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Все серии 4 сезона «Пациенты»
Эладио - Неделя 1
Сезон 4 / Серия 1 23 мая 2021
Колин - Неделя 1
Сезон 4 / Серия 2 23 мая 2021
Лейлу - Неделя 1
Сезон 4 / Серия 3 24 мая 2021
Брук - Неделя 1
Сезон 4 / Серия 4 24 мая 2021
Эладио - Неделя 2
Сезон 4 / Серия 5 30 мая 2021
Колин - Неделя 2
Сезон 4 / Серия 6 30 мая 2021
Лайла - Неделя 2
Сезон 4 / Серия 7 31 мая 2021
Брук - Неделя 2
Сезон 4 / Серия 8 31 мая 2021
Эладио - Неделя 3
Сезон 4 / Серия 9 6 июня 2021
Колин - Неделя 3
Сезон 4 / Серия 10 6 июня 2021
Лайла - Неделя 3
Сезон 4 / Серия 11 7 июня 2021
Брук - Неделя 3
Сезон 4 / Серия 12 7 июня 2021
Эладио - Неделя 4
Сезон 4 / Серия 13 13 июня 2021
Колин - Неделя 4
Сезон 4 / Серия 14 13 июня 2021
Лайла - Неделя 4
Сезон 4 / Серия 15 14 июня 2021
Брук - Неделя 4
Сезон 4 / Серия 16 14 июня 2021
Эладио - Неделя 5
Сезон 4 / Серия 17 20 июня 2021
Колин - Неделя 5
Сезон 4 / Серия 18 20 июня 2021
Лайла - Неделя 5
Сезон 4 / Серия 19 21 июня 2021
Брук - Неделя 5
Сезон 4 / Серия 20 21 июня 2021
Эладио - Неделя 6
Сезон 4 / Серия 21 27 июня 2021
Колин - Неделя 6
Сезон 4 / Серия 22 27 июня 2021
Лайла - Неделя 6
Сезон 4 / Серия 23 28 июня 2021
Брук - Неделя 6
Сезон 4 / Серия 24 28 июня 2021
О чем cерия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Пациенты» главная героиня встречается со своим новым клиентом — парнем по имени Эладио. В ходе откровенной беседы с терапевтом он рассказывает о своих непростых отношениях с новыми работодателями и их сыном Джереми...

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