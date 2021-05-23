В 4 сезоне 21 серии сериала «Пациенты» Эладио наконец-то приходит к трансформирующему выводу, а Брук, в свою очередь, подталкивает пациента к тому, чтобы он освободился от наложенных на себя ограничений. Но сможет ли Эладио прислушаться к ней?