В 4 сезоне 3 серии сериала «Пациенты» Брук отчаянно старается разговорить свою новую пациентку Лейлу. Девушка пришла на терапию под давлением своей бабушки. Но что на самом деле желает Лейла? И какой жизненный выбор ей необходимо сделать?
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