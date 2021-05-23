В 4 сезоне 3 серии сериала «Пациенты» Брук отчаянно старается разговорить свою новую пациентку Лейлу. Девушка пришла на терапию под давлением своей бабушки. Но что на самом деле желает Лейла? И какой жизненный выбор ей необходимо сделать?