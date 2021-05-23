В 4 сезоне 12 серии сериала «Пациенты» подруга главной героини Рита получает довольно тревожный звонок — она понимает, что Брук находится в крайне тяжелом состоянии. Сможет ли она помочь терапевту разобраться с последствиями недавних событий?
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