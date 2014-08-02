В 4 сезоне 1 серии сериала «Ад на колесах» Дюран принимает решение прокладывать рельсы через замерзшую реку, игнорируя предупреждения инженера. Во время весенней оттепели поезд падает в воду. Дюрану это грозит большими неприятностями.
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