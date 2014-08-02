В 4 сезоне 10 серии сериала «Ад на колесах» Каллен и Дюран доставляют рабочих в город. Кэмпбелл вынужден уступить. Каллен при содействии Делайни и Псалмза собирает паровую машину. Швед заводит знакомство с Хантингтоном и предлагает ему свои услуги.
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