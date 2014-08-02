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Киноафиша Сериалы Ад на колесах Сезоны Сезон 4 Серия 9

Ад на колесах 2011 - 2016 9 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Ад на колесах»
Неуловимый рай
Сезон 4 / Серия 1 2 августа 2014
Побег из Эдема
Сезон 4 / Серия 2 9 августа 2014
Куриный холм
Сезон 4 / Серия 3 16 августа 2014
Расплата
Сезон 4 / Серия 4 23 августа 2014
Жизнь – это загадка
Сезон 4 / Серия 5 30 августа 2014
Убийца медведя
Сезон 4 / Серия 6 6 сентября 2014
Илам Фёргюсон
Сезон 4 / Серия 7 13 сентября 2014
Под цветом закона
Сезон 4 / Серия 8 20 сентября 2014
Два поезда
Сезон 4 / Серия 9 27 сентября 2014
Возвращение в ад
Сезон 4 / Серия 10 4 октября 2014
Канзас, истекающий кровью
Сезон 4 / Серия 11 8 ноября 2014
Тринадцать шагов
Сезон 4 / Серия 12 15 ноября 2014
Дальше на запад
Сезон 4 / Серия 13 22 ноября 2014
О чем серия

В 4 сезоне 9 серии сериала «Ад на колесах» Каллен хочет, чтобы Сид освободил его рабочих, но тот никак не реагирует на слова бывшего сослуживца. Кэмпбелл представил ему полную свободу действий относительно Боханнона. Сид провоцирует своего врага.

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