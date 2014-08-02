В 4 сезоне 9 серии сериала «Ад на колесах» Каллен хочет, чтобы Сид освободил его рабочих, но тот никак не реагирует на слова бывшего сослуживца. Кэмпбелл представил ему полную свободу действий относительно Боханнона. Сид провоцирует своего врага.
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