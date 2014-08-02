В 4 сезоне 6 серии сериала «Ад на колесах» Фергюсону удается вырваться из лап медведя и спасти свою жизнь. Он получил тяжелые травмы и истекает кровью. Индейцы находят его и забирают с собой. Они заботятся о Фергюсоне и нарекают его новым именем.
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