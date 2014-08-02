Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ад на колесах Сезоны Сезон 4 Серия 6

Ад на колесах 2011 - 2016 6 серия 4 сезон

7.5 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Ад на колесах»
Неуловимый рай
Сезон 4 / Серия 1 2 августа 2014
Побег из Эдема
Сезон 4 / Серия 2 9 августа 2014
Куриный холм
Сезон 4 / Серия 3 16 августа 2014
Расплата
Сезон 4 / Серия 4 23 августа 2014
Жизнь – это загадка
Сезон 4 / Серия 5 30 августа 2014
Убийца медведя
Сезон 4 / Серия 6 6 сентября 2014
Илам Фёргюсон
Сезон 4 / Серия 7 13 сентября 2014
Под цветом закона
Сезон 4 / Серия 8 20 сентября 2014
Два поезда
Сезон 4 / Серия 9 27 сентября 2014
Возвращение в ад
Сезон 4 / Серия 10 4 октября 2014
Канзас, истекающий кровью
Сезон 4 / Серия 11 8 ноября 2014
Тринадцать шагов
Сезон 4 / Серия 12 15 ноября 2014
Дальше на запад
Сезон 4 / Серия 13 22 ноября 2014
О чем серия

В 4 сезоне 6 серии сериала «Ад на колесах» Фергюсону удается вырваться из лап медведя и спасти свою жизнь. Он получил тяжелые травмы и истекает кровью. Индейцы находят его и забирают с собой. Они заботятся о Фергюсоне и нарекают его новым именем.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
Детские травмы и жуткие маньяки: на каких реальных событиях основан «Хрустальный» с Васильевым
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше