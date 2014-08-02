В 4 сезоне 7 серии сериала «Ад на колесах» Каллен оказывает помощь Дюрану, который стал жертвой нападения. Вскоре Мэгги дает Боханнону ссуду, чтобы он мог заказать паровую землечерпалку. Фергюсон прибывает в Шайенн со своими заложницами.
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