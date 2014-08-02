В 4 сезоне 8 серии сериала «Ад на колесах» Ева оказывает помощь Шарлотт, и та поступает на службу к Мэгги. Каллен вместе с супругой и ребенком приезжает в Форт Смит и поручает свою семью родителям. Дюрана заключают под стражу, обвиняя в убийстве.
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