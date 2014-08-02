В 4 сезоне 3 серии сериала «Ад на колесах» Каллен вместе с Наоми и младенцем прибывает в Шайенн. Но устроиться на работу на прежнюю позицию ему не удается. Руфь одна воспитывает беспризорника. Она крайне огорчена из-за того, что Каллен женился.
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