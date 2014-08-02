В 4 сезоне 2 серии сериала «Ад на колесах» Бендикс прибывает в Форт Смит. Мормоны по-прежнему думают, что Швед является епископом. Сам Швед тревожится, что майор увезет Каллена. Он отдает распоряжение не пропускать людей Бендикса в Форт Смит.
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