В 1 сезоне 5 серии сериала «Хитрости» комедиантка Дебора начинает шантажировать Марти. Но чем закончатся для нее такие действия? В это же время начинающая писательница Ава проводит бурную ночь в Лас-Вегасе, которая меняет ее отношение к будущему.