В 1 сезоне 7 серии сериала «Хитрости» все главные герои собираются на роскошном праздничном мероприятии. В ходе вечеринки их ждет неожиданный сюрприз. В это же время Дебора в очередной раз пересекается с Марти. Но к чему приведет эта встреча?
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