В 1 сезоне 8 серии сериала «Хитрости» начинающая писательница Ава помогает стареющей комедиантке Деборе подготовить новый материал для выступления. По ходу развития событий становится очевидно, что этот перформанс будет по-настоящему грандиозным.
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