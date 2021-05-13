В 1 сезоне 4 серии сериала «Хитрости» Ава отправляется на ювелирную выставку вместе с Деборой, в ходе мероприятия она начинает понимать причины сложных отношений комедиантки и ее дочери. Сама Дебора получает неожиданное преимущество против Марти.