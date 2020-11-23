Меню
Грозный 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грозный
Грозный 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грозный»

В 1 сезоне сериала «Грозный» перед зрителем предстает история жизни и правления одного из самых скандальных и запоминающихся правителей российского государства — Ивана Грозного. С самого раннего детства он был одинок: Иван взрослел без любви и заботы со стороны родителей. Его окружали лишь взрослые бояре, которые всячески пытались унизить маленького царя. Оказавшись на троне, он хотел утвердить в стране единый закон о нерушимости власти правителя. Впрочем, поддержали его далеко не все. Иван неоднократно страдал от дворцовых интриг и не самого доброжелательного отношения со стороны придворных.

Рейтинг сериала

0.0
6.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Грозный»
Сезон 1
Царь всея Руси
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2020
Наследник
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2020
Ливонская война
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2020
Ближние люди
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2020
Вдовья доля
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2020
Грешник и праведник
Сезон 1 Серия 6
25 ноября 2020
Каин и Авель
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2020
Битва при Молодях
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 2020
