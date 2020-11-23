В 1 сезоне сериала «Грозный» перед зрителем предстает история жизни и правления одного из самых скандальных и запоминающихся правителей российского государства — Ивана Грозного. С самого раннего детства он был одинок: Иван взрослел без любви и заботы со стороны родителей. Его окружали лишь взрослые бояре, которые всячески пытались унизить маленького царя. Оказавшись на троне, он хотел утвердить в стране единый закон о нерушимости власти правителя. Впрочем, поддержали его далеко не все. Иван неоднократно страдал от дворцовых интриг и не самого доброжелательного отношения со стороны придворных.