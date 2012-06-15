В 1 сезоне 3 серии сериала «Гравити Фолз» в «Хижине чудес» обнаруживается тайная комната. Здесь хранятся восковые фигуры, скрытые дядюшкой Стэном от посторонних глаз. Мэйбл создает собственную скульптуру, но кто-то отрубает изделию голову.
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