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Гравити Фолз 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Гравити Фолз»
Турист в ловушке
Сезон 1 / Серия 1 15 июня 2012
Легенда о Живогрызе
Сезон 1 / Серия 2 29 июня 2012
Охота за головой
Сезон 1 / Серия 3 30 июня 2012
Мейбл и Малыш Гедеон
Сезон 1 / Серия 4 6 июля 2012
От заката до рассвета
Сезон 1 / Серия 5 13 июля 2012
Диппер становится мужиком
Сезон 1 / Серия 6 20 июля 2012
Диппер и атака клонов
Сезон 1 / Серия 7 10 августа 2012
Несерьёзное сокровище
Сезон 1 / Серия 8 17 августа 2012
Время назад!
Сезон 1 / Серия 9 24 августа 2012
Беги или сражайся
Сезон 1 / Серия 10 14 сентября 2012
Малыш Диппер
Сезон 1 / Серия 11 28 сентября 2012
Летовин
Сезон 1 / Серия 12 5 октября 2012
Мэйбл — начальница
Сезон 1 / Серия 13 15 февраля 2013
Бездна!
Сезон 1 / Серия 14 1 марта 2013
Приключение в бассейне
Сезон 1 / Серия 15 15 марта 2013
Ковер-обормот
Сезон 1 / Серия 16 5 апреля 2013
Любовное безумие
Сезон 1 / Серия 17 19 апреля 2013
Земля до начала свиней
Сезон 1 / Серия 18 28 июня 2013
Пленники разума
Сезон 1 / Серия 19 12 июля 2013
Восход Гедеона
Сезон 1 / Серия 20 2 августа 2013
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Гравити Фолз» в «Хижине чудес» обнаруживается тайная комната. Здесь хранятся восковые фигуры, скрытые дядюшкой Стэном от посторонних глаз. Мэйбл создает собственную скульптуру, но кто-то отрубает изделию голову.

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