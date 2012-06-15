В 1 сезоне 6 серии сериала «Гравити Фолз» дети сталкиваются с новыми неприятностями. Желая продемонстрировать мужественность, Диппер отправляется в темный лес, где знакомится с Мужикотаврами. Новые друзья поручают ребенку убить Мульти-медведя.
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