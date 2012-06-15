В 1 сезоне 10 серии сериала «Гравити Фолз» между Диппером и Робби возникает противостояние. На помощь к мальчику приходит оживший компьютерный персонаж. Мэйбл пытается вылечить дядюшку от боязни высоты, но лишь усугубляет ситуацию.
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