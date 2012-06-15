В 1 сезоне 14 серии сериала «Гравити Фолз» путешествие к Бездонной яме оборачивается для близнецов, дядюшки Стэна и Зуса новыми неприятностями. Оказавшись в заточении, они коротают время, рассказывая зловещие истории из прошлого.
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