В 1 сезоне 18 серии сериала «Гравити Фолз» Пухля оказывается в руках жутких птеродактилей. Желая спасти свинку, Мэйбл, Диппер и их союзники отправляются в лес, где обнаруживают проход в иной мир, населенный доисторическими существами.
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