В 1 сезоне 19 серии сериала «Гравити Фолз» на стороне Гидеона действует новый союзник — мистический Билл. Желая заполучить документы на недвижимость, злоумышленник проникает в сознание Стэна. На помощь к дяде приходят Диппер и Мэйбл.
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