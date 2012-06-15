В 1 сезоне 17 серии сериала «Гравити Фолз» грядет концерт популярного бойз-бенда. Объединившись с подругами, Мэйбл спасает кумиров от коварного продюсера. Диппер уверен, что Робби загипнотизировал Венди. В ситуацию вмешивается Стэн.
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