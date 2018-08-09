В 1 сезоне 9 серии сериала «Гранд» Павел Аркадьевич вступит в наследство только через полгода. А пока у Ксюши рождается план, как заставить нового молодого совладельца повысить ее в должности. Михаил Джекович хочет завести ребенка с Софией.
