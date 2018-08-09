В 1 сезоне 5 серии сериала «Гранд» между Юлей и Ксюшей происходит борьба за молодого парня с ресепшн. София пытается придумать, как поднять настроение Михаилу Джековичу, а Лев Борисович просит управляющую дать взятку пожарному инспектору.
