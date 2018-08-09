В 1 сезоне 2 серии сериала «Гранд» Костя хочет опять стать барменом, но Настя категорически против. Новый владелец отеля решает уволить всех сотрудников. В это время в «Гранд» заселяется звезда российской эстрады Филипп Киркоров.
