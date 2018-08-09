В 1 сезоне 6 серии сериала «Гранд» Ксюша съезжает от Юли. Лев Глебович дает Михаилу Джековичу серьезное задание: отмыть бомжа и свести его с бывшей владельца отеля. Между дядей Борей и Валентиной пробежала кошка — они не разговаривают.
