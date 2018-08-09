В 1 сезоне 11 серии сериала «Гранд» Юля и Ксюша пробуют голландские кексы Павла Аркадьевича. Михаил Джекович работает переводчиком с глухонемого языка. А Костя нанимает нового бармена, Алю, красивую девушку с пышными формами.
