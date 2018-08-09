В 1 сезоне 12 серии сериала «Гранд» в отель приезжает старинный друг Льва Глебовича, Слива. Михаилу Джековичу приходится развлекать бывшего бандита из 90-х. Павел Аркадьевич пытается приударить за Ксюшей и доказать, что он не бабник.
