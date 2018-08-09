В 1 сезоне 8 серии сериала «Гранд» по завещанию часть отеля переходит Павлу Аркадьевичу в наследство от Элеоноры. Для совершения сделки приезжает юрист бывшей владелицы, с которой у Михаила Джековича был роман. Юля выгоняет Ксюшу из квартиры.
