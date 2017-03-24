В 3 сезоне 10 серии сериала «Грейс и Фрэнки» неприятности с бизнесом вынуждают лучших подруг работать с утра до вечера. Когда ситуация достигает критической отметки, в дело вмешиваются Сол и Роберт. Между тем Бад узнает о своей девушке много нового.