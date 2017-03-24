В 3 сезоне 13 серии сериала «Грейс и Фрэнки» подруг ждет затяжное судебное разбирательство. Фрэнки задумывается о решении, способном перевернуть ее жизнь вверх дном. Сол борется с гомофобными демонстрантами, но лишь усугубляет ситуацию.
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