В 3 сезоне 9 серии сериала «Грейс и Фрэнки» встреча с Джейкобом приводит к неожиданному откровению. Умирает мать Роберта, после чего обе семьи окружают его любовью и заботой. Мэллори тем временем сознается во всем Брианне.
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