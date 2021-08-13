В 7 сезоне сериала «Грейс и Фрэнки» история о двух необычных парочках продолжается. Благовидная Грейс и эксцентричная Фрэнки никогда не были подругами, но после шокирующего признания их супругов они сблизились. Выяснилось, что у мужчин в 90-е были романтические отношения, и теперь они приняли решение пожениться. В новом сезоне атмосфера между главными героями накаляется. Грейс, Фрэнки, Роберт и Сол обитают в одном бунгало на берегу и методично сводят друг друга с ума. Агенты ФБР, которые задержали Ника, ищут улики, в то время как отчаянные женщины изо всех сил пытаются отыскать спрятанные деньги.