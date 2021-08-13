Меню
Грейс и Фрэнки 2015 - 2022, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Грейс и Фрэнки
Grace and Frankie 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 13 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Грейс и Фрэнки»

В 7 сезоне сериала «Грейс и Фрэнки» история о двух необычных парочках продолжается. Благовидная Грейс и эксцентричная Фрэнки никогда не были подругами, но после шокирующего признания их супругов они сблизились. Выяснилось, что у мужчин в 90-е были романтические отношения, и теперь они приняли решение пожениться. В новом сезоне атмосфера между главными героями накаляется. Грейс, Фрэнки, Роберт и Сол обитают в одном бунгало на берегу и методично сводят друг друга с ума. Агенты ФБР, которые задержали Ника, ищут улики, в то время как отчаянные женщины изо всех сил пытаются отыскать спрятанные деньги.

Соседи The Roomies
Сезон 7 Серия 1
13 августа 2021
Слушание The Arraignment
Сезон 7 Серия 2
13 августа 2021
Кролик The Bunny
Сезон 7 Серия 3
13 августа 2021
Обрезание The Circumcision
Сезон 7 Серия 4
13 августа 2021
Енот The Raccoon
Сезон 7 Серия 5
29 апреля 2022
Прослушка The Wire
Сезон 7 Серия 6
29 апреля 2022
Экстрасенс The Psychic
Сезон 7 Серия 7
29 апреля 2022
Бонида бандидас The Bonida Bandidas
Сезон 7 Серия 8
29 апреля 2022
Предсказание The Prediction
Сезон 7 Серия 9
29 апреля 2022
Панические атаки The Panic Attacks
Сезон 7 Серия 10
29 апреля 2022
Ужасная семья The Horrible Family
Сезон 7 Серия 11
29 апреля 2022
Казино The Casino
Сезон 7 Серия 12
29 апреля 2022
Последний триумф The Last Hurrah
Сезон 7 Серия 13
29 апреля 2022
Паприкаш The Paprikash
Сезон 7 Серия 14
29 апреля 2022
Фальшивые похороны The Fake Funeral
Сезон 7 Серия 15
29 апреля 2022
Начало The Beginning
Сезон 7 Серия 16
29 апреля 2022
