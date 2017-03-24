В 3 сезоне 11 серии сериала «Грейс и Фрэнки» подруги не намерены мириться с тем фактом, что конкуренты украли их бизнес-идею. Репетиции театральной труппы Роберта сталкиваются с протестами гомофобного церковного движения.
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