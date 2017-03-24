В 3 сезоне 1 серии сериала «Грейс и Фрэнки» подруги всерьез берутся за реализацию бизнес-идеи по производству вибраторов. Для этого им требуются финансовые вложения, однако в банке горе-предпринимательницы встречают решительный отказ.
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