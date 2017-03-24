В 3 сезоне 2 серии сериала «Грейс и Фрэнки» отказ в банке не заставляет подруг отступить. Грейс и Фрэнки узнают о проведении конкурса молодежных стартапов. В случае победы старушки смогут реализовать свой неординарный проект по выпуску вибраторов.
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