В 3 сезоне 5 серии сериала «Грейс и Фрэнки» правда всплывает на поверхность, из-за чего партнерским отношениям подруг приходит конец. Фрэнки наотрез отказывается мириться с Грейс, а Роберт и Сол преодолевают кризис в отношениях необычным способом.
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