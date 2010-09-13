В 4 сезоне 4 серии сериала «Сплетница» Блэр делает все, чтобы рассорить Чака и Еву, и это в конце концов приводит к войне с Бассом. Серена окончательно запуталась в своих мужчинах. Нейт тем временем выбирает Джульет, а Дэн — Ванессу.
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