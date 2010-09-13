В 4 сезоне 11 серии сериала «Сплетница», пока Серена рассказывает о своем прошлом психологу в клинике «Острофф», Дэн и Блэр едут в Корнуолл, где с помощью Дэмиена узнают всю правду о Джульет, ее семье и причинах ненависти к Серене.