В 4 сезоне 11 серии сериала «Сплетница», пока Серена рассказывает о своем прошлом психологу в клинике «Острофф», Дэн и Блэр едут в Корнуолл, где с помощью Дэмиена узнают всю правду о Джульет, ее семье и причинах ненависти к Серене.
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