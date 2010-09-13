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Киноафиша Сериалы Сплетница Сезоны Сезон 4 Серия 8

Сплетница 2007 - 2012 8 серия 4 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Сплетница»
Красавицы дня
Сезон 4 / Серия 1 13 сентября 2010
Фальшивая личина
Сезон 4 / Серия 2 20 сентября 2010
Необученные
Сезон 4 / Серия 3 27 сентября 2010
Прикосновение Евы
Сезон 4 / Серия 4 4 октября 2010
Прощай, Колумбийский
Сезон 4 / Серия 5 11 октября 2010
Легкомысленная Джей
Сезон 4 / Серия 6 25 октября 2010
Война в доме Роузов
Сезон 4 / Серия 7 1 ноября 2010
Джульет здесь больше не живет
Сезон 4 / Серия 8 8 ноября 2010
Ведьмы из Бушвика
Сезон 4 / Серия 9 15 ноября 2010
Опьяненная
Сезон 4 / Серия 10 29 ноября 2010
Провинциалка
Сезон 4 / Серия 11 6 декабря 2010
Дети не в порядке
Сезон 4 / Серия 12 24 января 2011
Демьен Дар
Сезон 4 / Серия 13 31 января 2011
Паника соседа
Сезон 4 / Серия 14 7 февраля 2011
Светская львица однажды вечером
Сезон 4 / Серия 15 14 февраля 2011
Пока ты не спишь
Сезон 4 / Серия 16 21 февраля 2011
Империя сына
Сезон 4 / Серия 17 28 февраля 2011
Дети с фотографии
Сезон 4 / Серия 18 18 апреля 2011
Малышка в розовом
Сезон 4 / Серия 19 25 апреля 2011
Принцессы и лягушка
Сезон 4 / Серия 20 2 мая 2011
Разбитый Басс
Сезон 4 / Серия 21 9 мая 2011
Неверное прощание
Сезон 4 / Серия 22 16 мая 2011
О чем cерия

В 4 сезоне 8 серии сериала «Сплетница» Дэн предпринимает попытку вернуть Серену, которая в то же время вынуждает Колина бросить преподавание ради нее. Ванесса побуждает Джульет закончить начатое и с помощью декана лишить Серену колледжа.

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