В 4 сезоне 8 серии сериала «Сплетница» Дэн предпринимает попытку вернуть Серену, которая в то же время вынуждает Колина бросить преподавание ради нее. Ванесса побуждает Джульет закончить начатое и с помощью декана лишить Серену колледжа.
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